Coriano premia Gianluca Borghini, ingegnere di Cerasolo di fama internazionale

Attualità

Coriano

| 10:32 - 02 Luglio 2019

Gianluca Borghini premiato dal Comune di Coriano.

Nel consiglio comunale di lunedì 1 luglio l’Amministrazione di Coriano ha voluto consegnare un riconoscimento a Gianluca Borghini, giovane ingegnere corianese ed originario della frazione di Cerasolo, che grazie ai suoi studi ha raggiunto risultati eccellenti e riconoscimenti anche a livello internazionale.

Il lavoro dell’ing. Borghini si concentra sullo studio degli effetti a livello cerebrale di che chi è impegnato nel volo, in particolare piloti civili e militari.

Da ingegnere elettronico per passione si è dedicato alle tecnologie biomediche orientate proprio alle applicazioni sui piloti. Il grande amore per il volo ha dato la spinta giusta ad un impegno che ora ha condotto ad essere riconosciuto in questo campo a livello globale.

In un consiglio comunale gremito, il sindaco Domenica Spinelli ha consegnato la pergamena di riconoscimento ed auguri, con i consiglieri Stefano Aluigi e Stefano Moretta, a Gianluca Borghini. Hanno presenziato il Generale in congedo Enrico Cecchi ed il Maggiore Emanuele Leonardelli spendendo apprezzamenti e stima nei confronti del lavoro e delle capacità di Gianluca.

Domenica Spinelli (Sindaco): ”Le eccellenze del nostro territorio si arricchiscono, oltre che nel campo sportivo e sociale anche in quello delle scienze e tecnologie. Siamo onorati di poter annoverare tra i nostri cittadini un brillante ingegnere che con il suo lavoro sta portando il nome di Coriano in giro per il mondo”.