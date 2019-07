Cronaca

Rimini

| 10:19 - 02 Luglio 2019

Otto quintali e mezzo di alimenti scaduti, per un valore di circa 20mila euro. E' quanto hanno scoperto e sequestrato i militari del Nas di Bologna in un deposito per alimenti surgelati a Rimini. Multa per il titolare di 2000 euro e la segnalazione all'Ausl con la richiesta di emissione di provvedimenti prescrittivi.