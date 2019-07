Mahmood, Federico Baroni e 12 ore di musica, arriva al Beky Bay il Riviera Beach Festival

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:11 - 02 Luglio 2019

Mahmood vincitore del Festival di Sanremo.

Beky Bay si trasforma in Riviera Beach Festival by Pringles, dalla mattina di Venerdi 5 luglio sino a sabato notte, musica, attività, giochi e contest coinvolgeranno migliaia di persone nel villaggio Beky Bay.

Beky Bay ospiterà la prima edizione di Riviera Beach Festival. Tra sole, sabbia, giochi e

intrattenimento, saranno due giorni gratuiti con una line up Internazionale. Tra i protagonisti il vincitore di San Remo Mahmood, Federico Baroni da Amici e tante esibizioni che prenderanno il via sin dal primissimo pomeriggio.

L'obiettivo del festival è quello di far vivere la spiaggia a 360°, dando una sfumatura di intrattenimento no stop.

Infinite le iniziative durante la giornata del 5 luglio. Tanti gli ospiti sul palco fronte mare.

Dopo una giornata incalzante di giochi e musica, Federico Baroni dalle 21, aprirà la notte più Rosa della Riviera del "Riviera beach festival" by Pringles.

Il cantautore romagnolo dopo X Factor e Amici è pronto per una grande performance dal vivo senza precedenti. Cantautore e interprete molto attivo sui social, con chitarra, voce e la sua fedele loop station spazierà da Ed Sheeran a Damien Rice, passando per i Maroon 5, Bruno Mars, Sam Smith fino ad arrivare agli One Republic, Avicii, James Bay ed Eminem.

Alle 22 i Funk Rimini saliranno sul palco per un concerto Future funk, nu soul, hip hop e broken beat. Suoni allineati alle correnti Brainfeeder, prenderanno forma attraverso synth d'annata, batterie elettroniche, basso, chitarra e una vocalità avvolgente in un live magico esplosivo.

A seguire il "Riviera beach festival" accoglierà il grande live show di Mahmood.

Dopo la vittoria a Sanremo 2019, lo storico secondo posto all'Eurovision Song Contest, il clamoroso successo della hit Soldi nella classifica Global di Spotify e in tutto il mondo, il successo del singolo estivo Calipso al fianco di Charlie Charles, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra e Dardust, prosegue la carrellata dei record per l'artista milanese. A soli quattro mesi dalla sua uscita, infatti, Soldi diventa il brano italiano più ascoltato di sempre su Spotify, con oltre 81 milioni di stream. Un traguardo che vale doppio considerando che, in questa stessa settimana, il relativo videoclip per la regia di Attilio Cusani sfonda quota 100 milioni di views su YouTube.

Ecco il programma completo:

Venerdì mattina 5 Luglio

Il villaggio prende forma by Pringles

Contest dj nazionali

Contest live band

Venerdì sera 5 luglio

Concerto Mahmood

Fuochi di mezzanotte

Dj set a cura del gruppo Funk Rimini

Sabato mattina e sera 6 Luglio

12 ore di musica

long happy hour

Dj set

foto da guinnes

Beky Bay viale Pinzon 227 Bellaria Igea Marina - Rimini