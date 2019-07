Sorride anche Riccione, concessioni balneari estese fino al 2034

Turismo

Riccione

| 17:32 - 01 Luglio 2019

Piazza Roma Riccione.

E’ in corso di pubblicazione nel sito del Comune di Riccione un avviso in evidenza in cui l’amministrazione informa i titolari di concessioni demaniali in possesso dei requisiti richiesti dalla norma statale Legge 145 /02018 relativamente all’estensione a 15 anni delle concessioni demaniali.



All’incontro svoltosi lunedì mattina in Municipio con le associazioni di categoria il sindaco Renata Tosi,l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi e il responsabile demanio e difesa della costa Luciano Giuffrida, hanno fatto il punto circa la tempistica prevista.



Si ricorda che la Legge Finanziaria 2019 n.145 del 30/12/2018 entrata in vigore il 1° gennaio 2019 all’art. 1 comma 682 stabilisce che “ le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993 n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677,rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale”.



L’avviso in pubblicazione è rivolto ad un bacino di 250 concessionari balneari di carattere turistico-ricreativo, tra stabilimenti balneari e bar-ristoranti di spiaggia, che in possesso dei requisiti richiesti dalla disposizione normativa statale, potranno scaricare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.



Gli uffici comunali dopo i previsti controlli sulle dichiarazioni sostitutive metteranno a disposizione le modalità di pagamento del canone demaniale per il 2019 e dell’imposta di registro, come anche indicato nella circolare della Regione Emilia Romagna del 19 febbraio 2019. I modelli F23 e F24 elide potranno essere ritirati al Servizio Demanio Porto e Difesa della Costa entro il termine di 30 giorni dal deposito al protocollo del Comune.



“Le concessioni del demanio marittimo ad uso turistico ricreativo in base alla precedente normativa scadevano il 31 dicembre 2020. Adesso si estende la durata a 15 anni partendo da quest’anno- dichiara l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi - . Come Amministrazione abbiamo dunque preso atto e dato disposizione agli uffici di procedere al recepimento delle domande di estensione fino al 2034 della concessione balneare per i titolari provvisti di requisiti. Si tratta di un passaggio rilevante che andrà a diretto beneficio di tutte le attività economiche che gravitano attorno alla spiaggia e al turismo balneare.