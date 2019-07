Beer Attraction' si apre al cibo, a Rimini a febbraio 2020

Attualità

Rimini

| 16:35 - 01 Luglio 2019

Beer Attraction.

'Beer Attraction' diventa 'Beer&Food Attraction': cambia pelle la sesta edizione della manifestazione sulla birra di Italian Exhibition Group (Ieg) alla Fiera di Rimini dal 15 al 18 febbraio 2020. Il cuore dell'evento, che resta incentrato sulla birra di qualità, dalle artigianali alle specialità, si allarga anche a soft drink e bevande alcoliche. La fiera poi si aprirà al settore 'food' per l'industria alberghiera, dalle specialità regionali al mondo dei surgelati, dalle ultime tecnologie delle consegne agli arredamenti dei locali più trendy. In fiera sarà presente la Federazione italiana cuochi con una novità importante in via di definizione: un grande evento dedicato al cibo di strada che metterà alla prova i grandi cuochi provenienti da tutta Italia. Il core business resterà comunque la birra. A Beer&FoodAttraction sarà rappresentata l'intera filiera, grazie anche alla contemporaneità con Bb Tech Expo, la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande, che ripropone la formula di "fiera nella fiera" capace di mettere in relazione tutti i produttori di bevande con le aziende di materie prime, processi e imballaggi. Confermato anche il contemporaneo International Horeca Meeting di Italgrob, dedicato al 'fuoricasa' italiano.