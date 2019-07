Calcio 1a Cat: in arrivo i primi rinforzi per i Delfini Rimini, Montanari ed Elia Fabbri

Sport

01 Luglio 2019

I Delfini Rimini tornano in Prima Categoria dopo 11 anni. Una lunga attesa per una delle società più importanti del territorio a livello giovanile, che si è imposta lo scorso anno nel girone Q di Seconda. In panchina confermatissimo Oscar Muratori, classe '84, difensore dai trascorsi in categorie superiori con le maglie di Cesenatico, Virtus San Mauro Mare, Tropical Coriano, Marignanese, Vis Misano e Cervia. Quest'anno Muratori valuta di appendere le scarpe al chiodo, concentrandosi solamente sul ruolo di allenatore: la società infatti sta sondando il mercato per ingaggiare un difensore centrale in sua sostituzione. I primi acquisti sono quelli del centrocampista centrale dell'Accademia Rimini, Riccardo Montanari (1991) e dell'esterno Elia Fabbri ('98), dal Miramare. Sul mercato i Delfini cercano anche un altro difensore, un centrocampista e un attaccante. Non faranno più parte della rosa il portiere Luca Tamburini, i difensori Mattia Fiuzzi, Giacomo Tentoni e Davide Frisoni, l'attaccante Luca Montironi. Lorenzo Gabellini diventerà collaboratore tecnico dell'allenatore Muratori, che spiega: "Ai miei ragazzi dico sempre che si gioca per vincere, poi chiaro che il campionato di Prima Categoria è molto difficile. Abbiamo una rosa valida, qualitativamente parlando pronta per la categoria. Ci sono squadre importanti, come il Verucchio, il Riccione e il Novafeltria che investono molto sul mercato". (r.g.)