Basket, il terzetto Rossi-Semprini-Campajola vince il trofeo Starlight 3vs3 suio campi della Stella

Sport

Rimini

| 15:23 - 01 Luglio 2019

La squadra vincente con Stefano Oppi ed Erika Brancolini.



Edizione da record per lo Starlight, che per il suo nono anno ha raggiunto numeri eccellenti a livello di numero di squadre e presenze totali nella quattro giorni sui campi della Polisportiva Stella. 53 squadre e quasi 200 giocatori si sono avvicendati sui campi giovedì 27 (gironi senior), venerdì 28 (tabellone a eliminazione diretta senior), sabato 29 mattina (torneo under 14), sabato 29 pomeriggio (eliminatorie under 16 e under 18) e domenica 30 pomeriggio (fasi finali under 16 e under 18).

Il torneo, organizzato da Stefano Oppi ed Erika Brancolini, ha visto la consueta nutrita pattuglia di senior a competere con grande energia giovedì e venerdì, ma è stato nelle giornate di sabato e domenica che si sono raggiunte vette inaspettate.

Il torneo Senior ha visto l’arrivo in finale di due squadre giovanissime: da una parte la formazione tutta RBR di Yuri Ramilli (classe ’98), Niccolò Moffa (’99) e Alessandro Vandi (2000), dall’altra i due Titani, Ettore Semprini (2001) e Bruno Campajola (2001), più Filippo Rossi (2001) dei Crabs. A spuntarla sono stati i secondi, i “Zibidinaco”, con Rossi che si è aggiudicato anche il premio di Mvp. A parziale consolazione per Yuri Ramilli, il successo nella gara del tiro da tre punti e il premio: un paio di scarpe offerte da Stop & Play.

Premio anche per Valentina Fabbri come rappresentante femminile all’interno del torneo maschile. Da segnalare la presenza costante sui campi della Stella dello stand Isokinetic, con massaggi gratuiti a chi ne sentisse le necessità. Eccellente anche la postazione Decathlon con Tarmak, la linea dedicata alla pallacanestro che ha accolto nel suo spazio ragazzi e ragazze per tiri e gioco nelle pause della competizione ufficiale. Un ringraziamento va anche a tutti i partner, Gabetti e Fiammetta, alla Federazione italiana pallacanestro, Rbr e Uisp. I vincitori della categoria Senior hanno ottenuto il pass per le Finali Nazionali Fisb che avranno luogo a Riccione a fine luglio.

Qui sotto l’elenco di tutti i vincitori. Per ultimo, ma non come importanza, segnaliamo la vincitrice del Premio dedicato a Gianluca Della Bartola, al quale è dedicato tutta la manifestazione. La giuria ha scelto Chiara Monaldini, classe 2005, per l’impegno e la dedizione.



SENIOR – “Zibidinaco” (Campajola, Semprini, Rossi)

MVP – Filippo Rossi

TIRO DA 3 SENIOR – Yuri Ramilli

UNDER 18 – “Portland Trail B.” (Buzzone, Riva, Campidelli)

UNDER 16 MASCHILE – “Banco di Romagna FC” (Ballarini, Sangiorgi, Magnoli)

UNDER 16 FEMMINILE – “Arrosto e tiro” (Mongiusti, Riva, Monaldini)

TIRO DA 3 UNDER – Omar Souihi

UNDER 14 (2006) – “I tre moschettieri” (Amatori, Bruschi, Galasso)

UNDER 14 (2007) – “I tabellari” (Sabbioni, Imerovski, Mulazzani). Da segnalare il secondo posto del trio femminile Pignieri, Gambetti, Pratelli.

FULMINE 2006 – Thomas Scanavini

FULMINE 2007 – Stefan Vairani

MISS STARLIGHT – Greta Mongiusti

MISTER STARLIGHT – Tito Riva

PREMIO “DELLA” – Chiara Monaldini