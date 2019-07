Ciclismo, continuano a piovere successi per la Benessere e Sport

Sport

Casteldelci

| 15:04 - 01 Luglio 2019

La Benessere e sport sul podio del memorial Magni a Casteldelci.

In questa estate rovente continuano a 'piovere' successi per la Benessere e Sport. Martedì 25 giugno gara a Imola, in un circuito che porta fortuna al sodalizio santarcangiolese: due le vittorie conseguite, con Arnoldo Antonini, primo assoluto, e Claudio Ardondi, primo di categoria. Ardondi è tornato in sella mercoledì 26 giugno a Modena, dove ha conseguito un terzo posto. Sabato 29 giugno una gara molto attesa in Alta Valmarecchia, il memorial Stefano Magni a Casteldelci. La Benessere e Sport è stata grande protagonista, conquistando tre vittorie e la vetta della classifica per società. A conquistare il successo, nelle categorie di appartenenza, sono stati Mauro Mondaini, Arnoldo Antonini e Bartolomeo Celato. Piazzamenti per Alfredo Novelli (3°), Fabrizio Brighi (3°) e Michele Sancisi (6°).