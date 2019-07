Rally, vittoria di classe e buona gara per la War Racing

Sport

Repubblica San Marino

| 14:53 - 01 Luglio 2019

Luca Frare e Silvia Mosena in gara.

Le gare motoristiche spesso regalano diverse delusioni e a volte grandi soddisfazioni e questo concetto è stato rispettato alla grande anche durante la 36esima edizione del Rally della Marca, dove il team sammarinese War Racing ha partecipato con la sua vettura Subaru Impreza. Affidata all’equipaggio locale di Montebelluna composto da Luca Frare e Silvia Mosena, in una gara dalle mille difficoltà, la squadra del Titano alla fine è riuscita a mettere a disposizione del pilota una vettura che gli ha comunque permesso di primeggiare nella classe N4 con un 44° posto finale assoluto, che ha in parte ripagato tutto lo staff e l’equipaggio di tanti problemi avuti durante la competizione. Eh si perché il risultato poteva indiscutibilmente essere molto migliore se non fossero capitate ben tre forature, alcuni inconvenienti tecnici e anche un paio di errori durante la prima prova speciale. Quel che importa è che la vettura giapponese targata Rsm sia arrivata in fondo con un risultato tutto sommato positivo e che abbia espresso le potenzialità dell’equipaggio che sappiamo avrebbe potuto fare molto molto meglio: ma le gare sono così, le vetture si rompono e i piloti a volte sbagliano, tutte caratteristiche molto normali diciamo, in competizioni motoristiche. Comunque sia una gara difficilissima che ha impegnato allo stremo le forze dello staff della War del patron Stefano Guerra e ovviamente anche di Luca Frare e Silvia Mosena. Ora si guarda fiduciosi ai prossimi impegni che molto probabilmente dovrebbero vedere il patron Guerra in gara al San Marino Rally di metà luglio: si sta cercando di organizzare gli ultimi dettagli in questi giorni: vedremo se patron Guerra sarà al via della gara di casa.



Livio Ceci