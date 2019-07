Al via lavori per nuove fogne in via Marecchiese, il Comune: 'no grosse anomalie alla circolazione'

Attualità

Rimini

| 13:29 - 01 Luglio 2019

Lavori in corso (foto di repertorio).

Sono partiti lunedì 1 luglio i lavori di posa della nuova condotta fognaria in via Marecchiese. L'amministrazione comunale di Rimini sottolinea in una nota che non si sono riscontrate grosse anomalie alla circolazione. L'amministrazione comunale ricorda che mentre i veicoli provenienti dalla circonvallazione e dal centro città potranno proseguire in direzione di Corpolò – Verucchio, i veicoli provenienti in senso monte – mare, giunti all’altezza del cantiere, dovranno deviare su via Villagrande, proseguire fino alla rotatoria all’intersezione con via Tristano e Isotta e raggiungere su questa via la Nuova Circonvallazione con l’avvertenza che l’unica direzione consentita sarà verso Riccione, diventando necessario per i veicoli che vogliono dirigersi verso nord in direzione Bellaria – Ravenna raggiungere la rotatoria della SS16 con via Covignano per invertire la marcia. I lavori su via Marecchiese comporteranno anche la chiusura degli accessi sia su via Carpegna che sulle vie Casteldelci e Miratoio con modifiche temporanee alla circolazione interna al quartiere. La previsione di fine lavori, ripristino e riasfaltature comprese, è di 70 giorni.