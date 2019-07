Emozioni sul ring, ma anche nel ricordo di Matteo alla 'Grande boxe sotto le stelle'

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:16 - 01 Luglio 2019

Da sinistra Luca Bergers, Zalli Griseld e il maestro Tiziano Scarpellini.

Per la boxe Santarcangelo ottimo bottino di tre vittorie, un pari e una sconfitta, con i suoi 5 pugili, nella serata "Grande boxe sotto le stelle", che si è tenuta sabato 29 giugno al parco Clementino di Santarcangelo di Romagna. Il memorial Vasco De Paoli è stata anche occasione per ricordare la tragica e recente del figlio dell'istruttore Tiziano Scarpellini, Matteo, consigliere del direttivo dell'associazione. Matteo è stato ricordato con un video che ha provocato grande emozione negli oltre 800 spettatori. Per l'amministrazione comunale era presente Angela Garattoni, assessore allo sport.



Questi i risultati della boxe Santarcangelo:



Niccolò Pellegrini perde ai punti contro Lorenzo Fondi della Upa Ancona

Evgeny Belchenko vince ai punti contro James Polveri della Gordini Boxe

Griseld Zalli vince ai punti contro Vincenzo Mineo del Team Bruzzese

Alexandru Ciupitu pari contro Yaya Koné della Boxe Parma

Mohamad Alex vince ai punti contro Vitaliy Spinu della Boxe Parma.