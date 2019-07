Rimini, completamente ubriaca chiede da bere e dà di matto, intervengono i Carabinieri

Cronaca

Rimini

| 12:06 - 01 Luglio 2019

Completamente ubriaca a notte fonda chiede ancora da bere in un ristorante, al rifiuto del gestore inizia ad infastidire i clienti. Protagonista della vicenda una 29enne di origine rumena, residente a Rimini. I Carabinieri sono arrivati sul posto allertati dal ristoratore. Sono serviti due equipaggi per calmare la furia della donna che, alla vista dei militari, li ha aggrediti. Grazie alla professionalità dei Carabinieri la donna è stata ricondotta alla calma e la serata si è conclusa senza alcun ferito. La 29enne è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.

A spasso per la spiaggia in piena notte con un taglierino di 10 cm e un coltello a serramanico di 18 cm. I Carabinieri hanno identificato e denunciato un 40enne riminese e un 21enne di Roma durante i controlli notturni dell'arenile. Per loro una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere.