VIDEO Fiamme all'ultimo piano di un hotel di Misano, una decina di persone intossicate

| 10:59 - 01 Luglio 2019

Fiamme all'ultimo piano di un albergo al confine tra Riccione e Misano. I Vigili del Fuoco sono intervenuti verso le 10.30 di lunedì mattina presso l'hotel Augustus di fronte al bagno 3. Un' alta colonna di fumo si è alzata dall'ultimo piano della struttura. Le fiamme hanno interessato i locali della lavanderia, probabilmente per il corto circuito di un ferro da stiro. Sono andati a fuoco lenzuola, asciugamani e altra biancheria. Due le persone leggermente ustionate: si tratta di marito e moglie, titolari dell'hotel. L'uomo è stato portato in Ospedale a Rimini, per la donna è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che comunque poi non ha caricato la signora, portata poi in ospedale in ambulanza. Altri tre dipendenti sarebbero rimasti intossicati. Un'altra decina di persone, tutte dipendenti della struttura, sono rimaste intossicate e portate al Ceccarini di Riccione. Tra gli intossicati anche un vigile del fuoco. Sul posto tre ambulanze e due automediche, Polizia Locale e i Carabinieri e, come detto, l'elisoccorso. I pompieri stanno operando con cinque mezzi. La zona è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Al momento dello scoppio dell'incendio tutti i clienti si trovavano in spiaggia. I danni principali sono solo alla terrazza della struttura. I clienti dovrebbero essere temporaneamente trasferiti in altri hotel. La struttura è al momento inagibile.