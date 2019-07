Nuoto, Polisportiva Garden Rimini trionfa al Memorial Frisoni

Sport

09:26 - 01 Luglio 2019

Atleti del Garden Rimini in festa per i successi ottenuti.

Chiude la stagione nel migliore dei modi la sezione nuoto del Garden che trionfa nella gara di casa, il Memorial Frisoni, conquistando 29 medaglie che gli valgono il primo posto davanti alle altre 13 squadre partecipanti.

Sono stati oltre 300 gli atleti che hanno dato vita sabato 29 giugno al Garden alla 29a edizione del meeting a memoria del compianto presidente dell’allora Garden Nuotatori Rimini, in una giornata di grandi gare e risultati che ha visto la Polisportiva riminese primeggiare con 10 ori, 9 argenti e 10 bronzi.

Tra le fila del Garden doppio oro per Giovanni M. Rinaldi nei 100 farfalla e 100 stile assoluti¸ Lorenzo Boga nei 100 dorso e 100 stile ragazzi 2 e Tommaso Cappelletti nei 100 dorso e 100 stile ragazzi 1. Un oro a testa per Thomas Oldani nei 50 dorso Es.C, Davide Jin ne 50 dorso Es.B, Luigi Zanni nei 100 rana Ragazzi 1, Alessandro Bonanni nei 100 rana ragazzi 2 e Giovanni Mainardi Es.B nei 50 farfalla.

Argento per Davide Jin Es.B nei 50 farfalla, Giulia Dogoter nei 50 dorso Es.C, Filippo Valentino nei 50 rana Es.C, Lorenzo Tomassini nei 50 rana e 50 stile Es.B, Alexander Latisev nei 100 rana assoluti, Maria V. Tommassini nei 50 stile Es. C, Lorenzo Bonatti nei 100 stile ragazzi 2 e Francesca Zanni nei 100 stile assoluti.

Hanno conquistato un bronzo Valentina Ghinelli ragazzi nei 100 farfalla, Lorenzo Leonardi nei 50 dorso e 50 stile Es.A, Francesca Zanni nei 100 dorso assoluti, Enea Ulquinku nei 100 rana assoluti, Cristian Piccininni nei 50 stilr Es.B, Valentina Bonatti nei 100 stile ragazzi e Michele Vannoni nei 100 stile Ragazzi 2.

“Con questa manifestazione si conclude gran parte della nostra attività – commenta il DS Fabio Bernardi - ancora qualche gara con le categorie più grandi ed il meeting di Chianciano e la stagione, che ci ha dato grandi soddisfazioni, giunge al termine; colgo l’occasione per ringraziare tutti gli atleti ed i genitori per l’attaccamento alla squadra che è cresciuta anche grazie al buon clima che si vive in società che mira al risultato senza esasperarlo.”

“Un particolare ringraziamento va all’Aics di Rimini e ai genitori che si prestano e danno il loro contributo permettendo lo svolgimento di queste manifestazioni al Garden” conclude Bernardi.