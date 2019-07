Riccione, broker finanziario truffa clienti per un milione di euro e sparisce

Attualità

07:27 - 01 Luglio 2019

Era stato rinviato a giudizio per truffa, falso ed appropriazione indebita. Il promotore finanziario riccionese, si sarebbe intascato oltre un milione di euro. Riceveva i soldi dai suoi clienti per effettuare investimenti che poi in realtà non avrebbe fatto, intascandosi i soldi. Specializzato nella consulenza alle famiglie e, in particolare, nelle operazioni immobiliari, ha operato indisturbato fino al 2007, quando sono iniziati a emergere mancati profitti e ammanchi notevoli: fino a 500mila euro nel caso di un'anziana coppia di San Marino.

Secondo le indagini della Guardia di Finanza le operazioni di investimento non sarebbero mai avvenute. Le udienze del processo sono iniziate in questi giorni e l'imputato, difeso dall'avvocato Gialuca Brugioni, risulta irreperibile da diversi anni. Dodici persone si sono costituite parte civile e sono assistite dagli avvocati Lucia Morri, Piero Venturi e Mirco Renzi.