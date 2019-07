Rapinano Rolex da 26 mila euro, fermati nel giro di poco dai Carabinieri di Riccione

Cronaca

Riccione

07:26 - 01 Luglio 2019

Rapinano Rolex ad un turista emiliano e vengono presi dai Carabinieri meno di un'ora dopo. I fatti sono avvenuti a Riccione nella tarda serata di sabato. L'uomo stava rientrando in hotel quando è stato rapinato del prezioso orologio. Immediatamente sono state allertate le forze dell'ordine che, già da tempo, erano sulle tracce della banda di rapinatori. Si tratta di tre persone provenienti da Napoli, già nel mirino degli investigatori. Come i Carabinieri hanno saputo che i tre soggetti erano arrivati in Romagna, hanno subito immaginato che fosse per mette in atto qualche crimine. I tre erano stati così tenuti sotto sorveglianza. Quando è scattato l'allarme per il furto del prezioso Rolex Daytona del valore di 26 mila euro, sono subito scattate le indagini partendo proprio dal ruolo dei tre campani in trasferta a Riccione. Nel giro di meno di un'ora i tre sono stati fermati dai Carabinieri di Riccione e il prezioso orologio è stato restituito al legittimo proprietario.