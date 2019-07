Rimini, gran finale per Ginnastica in Festa a Rimini Fiera

Sport

Rimini

| 06:57 - 01 Luglio 2019

I campioni di ginnastica acrobatica Davide Donati e Michela Castoldi.

Cala il sipario sull’edizione 2019 di “Ginnastica in Festa” alla Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group (IEG). Si è conclusa domenica la dieci giorni di gare, esibizioni ed attività aperte a tutti organizzata da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym 2019 in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia.

Nel quartiere fieristico riminese di IEG è andata in scena un’ultima giornata ricca di ospiti illustri del panorama ginnico azzurro. Il pubblico presente ha potuto infatti ammirare da vicino l’esibizione della coppia mista di ginnastica aerobica formata da Davide Donati e Michela Castoldi, appena rientrati da Minsk (Bielorussia) dove hanno vinto la medaglia d’oro agli European Games 2019.

La coppia mista Campione del mondo, insieme agli atleti del trampolino elastico Flavio Cannone e Costanza Michelini, sono stati gli ospiti d’onore del Gala della Gymnaestrada mondiale: un gruppo di 300 ginnasti di varie età si esibiranno a Dorbirn, in Austria, dal 7 al 13 luglio per il Mondiale della Ginnastica per tutti.

Tra ginnasti plurimedagliati ad incantare il pubblico e le premiazioni dei tanti atleti scesi in pedana nel corso dei dieci giorni di gare, si chiude in bellezza anche questa edizione da favola di “Ginnastica in Festa”.