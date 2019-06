Motociclismo, Civ a Imola: Savadori trionfa ancora in SBK, hurrà di Gabellini (SS600)

Sport

Rimini

19:34 - 30 Giugno 2019

Lorenzo Gabellini sul podio.

La doppietta di Lorenzo Savadori. La prima vittoria in Moto3 di Elia Bartolini. E tutte le emozioni nelle altre categorie. Le gare della domenica del 4° round ELF CIV dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola hanno messo in mostra il talento dei tanti protagonisti dell’italiano, a cominciare dalla Moto3, dove Elia Bartolini ce l’ha fatta. L’alfiere SKY Junior Team VR46, dopo la sfortunata caduta di sabato, ha messo in evidenza tutto il suo talento domenica ad Imola, andando a trionfare in una gara condotta dall’inizio alla fine, imponendo agli avversari il proprio ritmo e ottenendo così la sua prima vittoria nella Moto3.

Bella la battaglia alle sue spalle per la seconda posizione, con l’esperienza di Nicholas Spinelli che ha avuto la meglio su Alberto Surra (Team Minimoto), con il pilota Oscar Performance Honda bravo anche lui a rimediare all’incidente subito ieri, che gli aveva negato una probabile vittoria. Quarta posizione per Kevin Zannoni (RGR TM Racing Factory Team) che resta leader in classifica generale con 108 p. davanti a Surra a 97 con Spinelli 84 p.

Imola terra di conquista per Lorenzo Savadori in SBK. Weekend perfetto quello del pilota Aprilia Nuova M2 Racing, che ha messo in mostra la propria superiorità su questa pista, andando a vincere in solitaria in una gara trionfale, portandosi a casa un’importante doppietta. Bagarre fino all’ultimo giro dietro di lui tra le Ducati di Lorenzo Zanetti (Broncos Racing Team) e Michele Pirro (Barni Racing). Ad avere la meglio alla fine è stato il tester Ducati, autore di un bel sorpasso nell’ultimo giro. Zanetti, che chiude a podio per la prima volta quest’anno, riuscendo a rimediare allo sfortunato incidente tecnico che lo aveva estromesso dalla battaglia di ieri. In classifica generale Pirro è in vetta con 140 p. davanti a Savadori 98 p. con Cavalieri (8° in gara) a 68 p.

Lorenzo Gabellini trionfa in SS600. Il pilota Gomma Racing Yamaha è riuscito negli ultimi giri a dare quello strappo che gli ha permesso di avere la meglio sui propri avversari, con i quali aveva battagliato per quasi tutta la gara. Seconda posizione per il pluricampione italiano Massimo Roccoli (Team Rosso Corsa Yamaha) che ha battuto al fotofinish Kevin Manfredi (Team Rosso e Nero Yamaha). In classifica generale Roccoli è in vetta con 126 p. seguito da Gabellini 107 p. con Manfredi a 69 p.

Capolavoro di Manuel Gonzalez (ParkinGo Team Kawasaki) nella SS300. Il capoclassifica del Mondiale di categoria, in pista ad Imola come wild card, è riuscito ad avere la meglio sui suoi avversari con un fantastico sorpasso nell’ultimo giro alla variante bassa, beffando di pochissimo Matteo Bertè (ProGp Yamaha) e Thomas Brianti (Prodina Ircos Kawasaki Kawasaki) bravi a mantenere aperta la battaglia fino all’ultimo metro. In classifica generale Rovelli (6° in gara) è ancora al comando con 103 p. seguito da Bertè 75 p. e Vocino 69 p.

L’ELF CIV tornerà in pista il 27 e 28 luglio con il 4° round dal Misano World Circuit