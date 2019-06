Tennis, Alberto Briolini e Fabio Gradara ok nel memorial 'Arnaldo Cicconetti'

Sport

Rimini

| 18:16 - 30 Giugno 2019

Alberto Briolini e Fabio Gradara avanzano al memorial 'Arnaldo Cicconetti'.

Avanza il memorial “Arnaldo Cicconetti”, il torneo nazionale di 3° categoria in corso nell’omonimo Club riminese. Approda agli ottavi Alberto Briolini, già nei quarti Fabio Gradara, entrambi del Ct Rimini. 4° turno: Alberto Briolini (3.5)-Matteo Del Bene (3.3) 7-5, 6-0. Ottavi per Mauro Mayer (4.2), quarti per Fabio Gradara (3.1, n.5). Fanno il loro esordio direttamente nei quarti le prime teste di serie, nell’ordine i 3.1 Massimiliano Zamagni, portacolori proprio del Ct Cicconetti, Massimiliano Angeli (Ct Casalboni) e Leonardo Ghelfi (Ct Casalboni).

CERVIA. Il 2.6 Andrea Calogero è stato il primo a qualificarsi per i quarti nel torneo nazionale Open del Ct Cervia (1.000 euro di montepremi), strepitoso Samuel Zannoni, altro portacolori del Tennis Viserba che si qualifica e poi batte Manghi. 2° turno: Zannoni (3.4)-Leonardo Manghi (2.6) 6-3, 6-0, Luigi Castelletti (2.6)-Matteo Bezzi (3.1) 6-3, 6-4, Nicolò Nadalini (2.6)-Alessandro Galassi (3.3) 7-6, 6-3, Giacomo Magnani (2.6)-Matteo Mussoni (2.8) 6-1, 6-3.

Intanto è scattato, sempre sui campi del Ct Cervia, il memorial “Mario Cortesi”, il torneo di 3°. Maschile, 1° turno Nc: Antonio Babini-Davide Pedota 6-0, 6-0, Massimo Freguglia-Francesco Valli 6-2, 6-2, Renzo Faedi-Carlo Alberto Asioli 6-2, 6-0, Paolo Barzanti-Daniele Ciuchi 6-0, 6-0.