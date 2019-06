Rimini Calcio, il coordinatore del primo camp biancorosso Alessio Serafini passa a sorpresa al Cesena

Sport

Rimini

| 16:00 - 30 Giugno 2019

E' già iniziato il derby in casa biancorossa.

Un fulmine a ciel sereno. Quando lo staff dei tecnici del settore giovanile del Rimini Calcio era già al completo con l'inserimento di Loris Bonesso proveniente dal Santarcangelo (si occuperà dell'Under 16) e pronto per l'annuncio ufficiale e la presentazione, il responsabile del settore giovanile del club Aldo Righini ha scoperto suo malgrado e con grande sorpresa il forfait di Alessio Serafini, tecnico della formazione Under 13 biancorossa della scorsa stagione. L'allenatore è passato nello staff del Cesena in cui figura anche Filippo Masolini, ex allenatore del Santarcangelo e della Federcalcio sammarinese. Serafini al Cesena si occuperà del gruppo 2007 (Esordienti Under 13). Il fatto è che il tecnico (ex) biancorosso avrebbe dovuto coordinare con un team di allenatori il primo camp ufficiale targato Rimini F. C. a Monte Carpegna dal 21 al 27 luglio prossimi. Una novità pensata per i ragazzi e le ragazze dagli 8 ai 14 anni che desiderano trascorrere un'avventura da ricordare all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento. Da qui lo sconcerto e l'amarezza del Rimini Calcio. Domanda: il camp si farà ancora? Se si farà chi lo coordinerà?