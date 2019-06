Inquinanti entro i limiti di legge lungo la costa riminese. Migliora la situazione sul Marano

Ambiente

Rimini

| 14:33 - 30 Giugno 2019

La goletta verde di Legambiente.

Inquinanti entro i limiti di legge, negli undici punti scelti il 13 giugno per il campionamento delle acque da Goletta Verde di Legambiente, lungo le coste dell'Emilia-Romagna. "Un monitoraggio che, dopo le intense piogge del mese di maggio che hanno causato numerose criticità depurative lungo tutta la costa, ha risentito dell'improvviso cambio di temperature e delle condizioni meteorologiche avvenuto a inizio giugno", dice Legambiente. "Non si possono però certo trascurare irregolarità segnalate da bollettini Arpae prima e dopo il periodo in cui sono avvenute le rilevazioni e a cui sono seguiti divieti di balneazione sul territorio regionale. Grave infatti l'episodio di inquinamento rilevato il 24 giugno dalle misurazioni di Arpae alla foce del Marecchia, che ha visto un superamento dei limiti", prosegue l'associazione che ha fatto tappa a Rimini, da dove ha rilanciato la campagna "per liberare l'Emilia-Romagna dall'usa e getta richiedendo alla Regione un impegno concreto". Nel riminese il monitoraggio ha riguardato il Comune di Bellaria-Igea Marina (Spiaggia a sud foce fiume Uso); il Comune di Rimini (Foce Marecchia); il Comune di Riccione (Spiaggia lato sinistro foce Rio Melo ); il Comune di Cattolica (Torrente Ventena).