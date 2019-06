Calcio Prima, il Riccione tessera sei giocatori. Ci sono anche l'attaccante Basile e la bandiera Cardini

Sport

| 14:22 - 30 Giugno 2019

Paolo Basile, uno dei volti nuovi del Ricciione Calcio 1926.

Il Riccione Calcio 1926 che sarà guidato da Simone Amadori ha definito sei nuovi acquisti e tra questi c'è un ritorno della bandiera Gabriele Cardini che a dispetto dell'età (classe 1973) con la sua esperienza potrà tornare utile alla squadra assai ringiovanita di cui sarà la chioccia.

I VOLTI NUOVI I volti nuovi sono: il giovane portiere Morri dal Torconca e prima alla Fya dove era il vice di Passaniti; i difensori Gambuti dalla Fya e Mancini ex Alta Valconca; i centrocampisti Amadei ex Alta Valconca e appunto Cardini; il forte attaccante Basile, ex Fya e campionato sammarinese.

Gambuti, Cardini e Basile sono riccionesi in ossequio alla filosofia del club che punta il più possibile su giocatori della Perla Verde affiancati da altri che conoscono la categoria e giovani di belle speranze della formazione Allievi come il difensore Macrelli, il centrocampista Palumbo e l'attaccante Galappi. Ora si cercano un difensore di qualità e un centrocampista over.

RICONFERME I riconfermati sono: il portiere Tacchi. Difensori: Ricci, Olivieri, Galesi, Ndao. Centrocampisti: Bontempi, Kone, Volpato. Attaccanti: Facchini, Stellato.

Oltre che in panchina con l'avvento di mister Amadori, ex giocatore del Riccione (prende il posto di Gigi Angeloni), il club ha cambiato volto anche sotto il profilo societario: non fanno più parte del club il presidente Morelli e il direttore generale Paolini mentre l'incarico di formare la rosa è stato affidato a Paolo Bracalenti.

Infine c'è da sottolineare la collaborazione tra Riccione 1926 e Polisportiva Comunale Riccione nel progetto Football’s Future: la realizzazione di un punto di riferimento qualitativo e quantitativo per il settore calcio nella città di Riccione e nelle zone limitrofe. Il direttore tecnico sarà Firmino Pederiva e il responsabile del settore giovanile sarà Pierangelo Manzaroli, già Ct della Nazionale della Repubblica di San Marino.