Calcio: dal San Marino in D al Pietracuta, ritorno a casa per Marco Evaristi. Bernardi al Cesena

Sport

Repubblica San Marino

| 13:57 - 30 Giugno 2019

Marco Evaristi.

Dopo aver rinforzato la difesa con Cesarini e Lessi, l'attacco con Della Rosa e Bruma, il Pietracuta puntella il centrocampo. Ed è un acquisto di assoluto rilievo: Marco Evaristi, classe 2000, pietracutese doc che è cresciuto nel vivaio del San Marino. Con la squadra della Repubblica del Titano ha militato in Serie D nelle ultime due stagioni: nel 2017-18 totalizzando 11 presenze, l'anno successivo raddoppiando le apparizioni in campo (22). Mancino, playmaker o mezzala, Evaristi ha deciso di lasciare una categoria impegnativa come la Serie D per ragioni lavorative. Aveva molte offerte dal campionato interno sammarinese, ma alla fine ha deciso di accettare l'offerta del ds Sandro Conti e di tornare a casa. "E' la ciliegina sulla torta - spiega il ds Conti - per la quale abbiamo lavorato sottotraccia per due mesi". Il Pietracuta, che per completare la rosa cerca un paio di fuoriquota, si presenta rinforzato adeguatamente per migliorare il risultato della scorsa stagione, una salvezza (diretta) arrivata nell'ultima giornata. Per un giovane che arriva, un giovane però che parte, con l'obiettivo di diventare calciatore professionista. Edoardo Bernardi, attaccante classe 2003, è in procinto di firmare per il Cesena. I bianconeri avrebbero vinto la concorrenza del Bologna. (r.g.)