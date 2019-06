Tragedia sulla spiaggia: è colta da malore in acqua e perde la vita davanti agli altri bagnanti

Cronaca

| 13:06 - 30 Giugno 2019

Una turista di Varese, ultrasettantenne, ha perso tragicamente la vita in spiaggia. I fatti sono avvenuti domenica 30 giugno a Misano Brasile. La donna, che aveva affittato un ombrellone allo stabilimento balneare 26, è entrata in mare intorno alle 11. Si trovava a pochi passi dalla riva, l'acqua alle ginocchia, quando è stata colpita da un malore. Si è accasciata tra gli occhi spaventati degli altri bagnanti, mentre intervenivano i bagnini di salvataggio. Uno dei bagnini ha subito operato il massaggio cardiaco, mentre il secondo recuperava il defibrillatore. Le operazioni di rianimazione sono durate più di mezz'ora, ma il grande prodigarsi dei soccorritori non è stato sufficiente a salvare la vita alla donna. Sul posto anche il personale del 118 e la Guardia Costiera.