Il sammarinese Davide Giannoni campione italiano di roller freestyle

Sport

Repubblica San Marino

| 12:32 - 30 Giugno 2019

Davide Giannoni sul gradino più alto del podio.

Importanti risultati ai campionati italiani di roller freestyle che si sono svolti a Pordenone per l'atleta del Titano Davide Giannoni, autore di una splendida prestazione che lo ha portato ad arrivare sul gradino più alto del podio, per la specialità del roller cross, classificandosi campione italiano. Per Davide, il campionato italiano è stato come una sorta di riscaldamento prima della partenza per il campionato mondiale di Barcellona che ha avuto inizio il 29 giugno e terminerà il 14 Luglio. La partenza di Davide è stata anticipata rispetto a quella della delegazione formata dal Presidente Anna Rosa Marchi, in qualità di capo-missione, e dal delegato Riccardo Borgagni, in quanto Davide sarà uno degli undici atleti che eseguiranno l'esibizione spettacolo durante l'apertura dei World Roller Games. Negli stessi giorni si svolgerà anche il Congresso della World Skate, in cui saranno presenti 51 Paesi, San Marino incluso. Inoltre, per martedì 2 Luglio è prevista anche la partenza dell'atleta Sofia Colapinto, insieme all'allenatore Erica Borgagni, per partecipare a Tolosa ai "World Sports Games 2019", competizione multidisciplinare a livello amatoriale che vede coinvolti 18 differenti sport, tra cui il pattinaggio artistico. In questo modo, la Spagna per la prima decade di Luglio diventerà la patria degli sport rotellistici.