La casa accoglienza Arop tra i progetti finanziati dal Club 41 di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:26 - 30 Giugno 2019

Daniele Pozzi e Stefano Fattori.

Sabato 29 giugno si è tenuto il passaggio delle cariche del Club 41 di Rimini. A Stefano Fattori, Presidente per l’anno 2018 – 2019, si avvicenda Daniele Pozzi che guiderà il Club per l’anno 2019-2020.



A Daniele Pozzi si affianca un Consiglio direttivo di esperienza composto da soci che hanno portato un contributo significativo nei diversi impegni che il Club ha portato avanti in questi anni.



Tra le importanti attività svolte dai soci del Club 41 di Rimini, sono da ricordare: il contributo per la realizzazione del Centro Polifunzionale di Arquata del Tronto, importante obbiettivo raggiunto soprattutto grazie al coordinamento di Claudio Onofri che si è impegnato per oltre 2 anni per il raggiungimento di questo progetto e la realizzazione della Casa accoglienza di AROP Onlus, a cui hanno partecipato in maniera fattiva molti soci del Club 41 di Rimini, oltre ad iniziative di raccolta fondi organizzate in collaborazione con altri Club del territorio.



A Daniele Pozzi il passaggio di un incarico importante, con l’augurio di proseguire per un percorso di solidarietà, amicizia e grandi traguardi per il sociale.