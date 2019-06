Baseball, exploit del Nettuno City sul diamante del San Marino: 6-12

Sport

Repubblica San Marino

| 03:16 - 30 Giugno 2019

Giordani ha battuto un triplo.

Niente da fare per San Marino anche in gara2, col Nettuno City che si fa forza di un terzo inning da sei punti e di un nono da quattro per mettere fieno in cascina e portare a casa il match. Partono bene col 2-0 al 1°, i Titani, ma il ribaltone al terzo segna il match in maniera indelebile. Il vincente è Taschini, perdente Maestri. Fuoricampo per Flores, Nicola Garbella e Vasquez.

SAN MARINO AVANTI AL 1°. Dopo esser passati indenni da un primo inning del Nettuno City da due valide, i ragazzi di Mario Chiarini passano nella parte bassa del 1°. Giordani è salvo su errore di Noguera, Rondon batte in scelta difesa, ruba la seconda e poi qualche istante più tardi corre addirittura a casa su un lancio pazzo (1-0). Il fuoricampo di Flores allarga il punteggio sul 2-0, benzina nel motore per un inizio eccellente.

BIG INNING NETTUNESE AL 3°. Al terzo inning la situazione però si ribalta completamente. Rodriguez (doppio), Angulo (singolo) e Mazzanti (base ball), riempiono i cuscini, un lancio pazzo fa entrare il primo punto nettunese e le due basi ball a Ustariz e Giovanni Garbella significano pareggio (2-2). Non solo, perché il singolo successivo di Nicola Garbella vale due punti (4-2), quello di Vasquez il 5-2 e la volata di sacrificio di Sparagna il 6-2. Uno shock, con San Marino che di lì in avanti non riesce a mettere l’uomo in posizione punto fino al 5° (doppio di Trinci, poi in terza ma senza riuscire a segnare).

REAZIONE, MA IL CITY ALLUNGA AL 9°. Al 6° Flores porta a casa un altro punto con un singolo (3-6, Celli colpito e in 2° su rimbalzante di Reginato), il City risponde al 7° con due segnature (8-3, errore su Mazzanti, doppi di Ustariz e Giovanni Garbella su Cherubini) e San Marino prova a reagire ancora segnandone tre nella parte bassa dello stesso inning. Con due out e le basi vuote, Giordani piazza il triplo e segna su balk (4-8), Rondon batte un bunt valido, Celli guadagna la base ball e il doppio di Flores significa 6-8. Lo svantaggio si riduce, ma al 9° gli ospiti segnano altre quattro volte e spengono ogni speranza di aggancio. È un back-to-back homerun a lanciare il Nettuno City: prima il fuoricampo da tre punti di Nicola Garbella, poi il solo-homer di Vasquez fissano il punteggio finale sul 12-6 a favore della squadra laziale.



Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – NETTUNO CITY 6-12

NETTUNO CITY: Noguera 2b (1/6), Rodriguez 3b (2/5), Angulo ss (2/5), Mazzanti dh (2/4), Ustariz 1b (1/2), G. Garbella es (1/4), N. Garbella ed (3/5), Vasquez ec (3/5), Sparagna r (0/4).

SAN MARINO: Giordani ec (1/5), Rondon 2b (1/5), Celli ed (0/3), Flores 1b (3/4), Reginato es (0/3), Epifano ss (1/4), Avagnina dh (0/4), Trinci r (2/4), Di Fabio 3b (0/4).

NETTUNO CITY: 006 000 204 = 12 bv 15 e 1

SAN MARINO: 200 001 300 = 6 bv 8 e 1

LANCIATORI: Taschini (W) rl 5, bvc 3, bb 1, so 4, pgl 0; Richetti (r) rl 2, bvc 4, bb 1, so 2, pgl 4; Andreozzi (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 0; Teran (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Maestri (L) rl 6, bvc 9, bb 4, so 4, pgl 6; Cherubini (r) rl 1, bvc 2, bb 0, so 1, pgl 1; Coveri (f) rl 2, bvc 4, bb 1, so 1, pgl 4.

NOTE: fuoricampo di N. Garbella (3p. al 9°), Vasquez (1p. al 9°) e Flores (1p. al 1°). Triplo di Giordani. Doppi di Rodriguez, Ustariz, G. Garbella, Flores e Trinci (2).