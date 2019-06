Una nuova moderna aula biblioteca digitale per la scuola elementare di Novafeltria

Scuola

Novafeltria

| 08:40 - 30 Giugno 2019

Biblioteca innovativa digitale della scuola Angelo Battelli di Novafeltria.

E' stata inaugurata nei giorni scorsi la biblioteca innovativa digitale dell’Istituto Comprensivo Angelo Battelli di Novafeltria. La biblioteca è realtà grazie al progetto, che ha partecipato a un bando Miur del 2016, a cura dell'allora Dirigente Anna Rita Baldi, dall’Animatore Digitale Katia Piastra e il Team per l’innovazione, con il supporto della responsabile della Biblioteca Comunale Alessandra Vannoni. La dirigente Mancini ha tagliato il nastro assieme al vicesindaco Elena Vannoni: la biblioteca che si trova nei locali della scuola primaria di Novafeltria. Presenti le autorità, gli alunni per il ritiro degli attestati dei Pon con esperti e tutor e i ragazzi del corso musicale che si sono esibiti insieme ai loro docenti, accompagnando a ritmo di musica l’evento. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di diversi enti e associazioni del territorio: comune di Novafeltria, Pro Loco Novafeltria e Pennabilli, Unione dei comuni, Lions club Ariminus Montefeltro, comitato Genitori. La biblioteca, che sarà in rete con gli istituti scolastici di Miramare e Olivieri di Pennabilli, diventerà un luogo di cultura aperta alla comunità, luogo di incontro per autori e darà spazio a diverse iniziative pedagogiche e culturali.