Evade dai domiciliari e molesta i passanti in piazza Malatesta

Cronaca

Rimini

| 14:03 - 29 Giugno 2019

Carabinieri durante i consueti servizi di controllo del territorio.

Venerdì pomeriggio i Carabinieri della Stazione Rimini Porto, durante i consueti servizi di controllo del territorio, hanno arrestato per evasione dai domiciliari un 66enne senegalese, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, incurante del fatto che fossero applicati nei suoi confronti gli arresti domiciliari, è stato visto in piazza Malatesta alle 18.30, mentre infastidiva i passanti. Quando i Carabinieri sono intervenuti, ha fatto finta di nulla e ha provato ad allontanarsi parlando al telefono cellulare. E' stato fermato e arrestato. Già processato per il reato di introduzione nello stato e commercio di prodotti contraffatti, il 66enne stava scontando ai domiciliari una condanna passata in giudicato.