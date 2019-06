Quattro gare per un'altra grande domenica di motori al Misano World Circuit

Sport

Misano Adriatico

| 13:17 - 29 Giugno 2019

Blancpain GT Sports Club al Misano World Circuit.

Quattro gare in programma domani a Misano World Circuit nel weekend dedicato alle corse automobilistiche dei tre prestigiosi campionati internazionali, arricchito Terrazza Blancpain Exclusive Party sull’area panoramica lungo il rettilineo di Misano World Circuit.



Domani alle 9.45 terza prova stagionale del Blancpain GT Sports Club, serie che dal 2015 rappresenta un avvincente campo di battaglia per i gentlemen drivers.



Alle 11.00 la gara del GT4 European Series con le classi Silver e Pro Am, dove gareggiano i piloti del team sammarinese composto da Paolo Meloni e Massimiliano Tresoldi, già vincitori al Paul Ricard.



Alle 14.00 in pista le macchine del Blancpain GT World Challenge Europe. 28 equipaggi si sfideranno sul circuito di Misano World Circuit per il secondo round del weekend.



L’ultima gara di domani, alle 15.40, con il Lamborghini Super Trofeo Europa. E’ l’unica tappa italiana di un campionato monomarca che s’è avviato a Silverstone, riservato alle Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo. Sedici gli equipaggi al via.



BIGLIETTI. In prevendita sul sito del Misano World Circuit: https://www.misanocircuit.com/biglietteria/blancpain/



I residenti di Misano Adriatico potranno accedere gratuitamente in autodromo nelle giornate di gara.