Gara ciclistica, cena e raduno motociclisti in ricordo di Stefano Magni

Attualità

Casteldelci

| 12:44 - 29 Giugno 2019

Stefano Magni, ex ciclista dilettante, scomparso tragicamente nel luglio 2015.

Il ricordo di Stefano Magni, scomparso tragicamente nel luglio del 2015 all'età di 45 anni, è ancora vivo nel cuore di amici e di appassionati cicloamatori di tutto il territorio riminese. Casteldelci sarà per il quinto anno il luogo di partenza della gara ciclistica amatoriale "Memorial Stefano Magni", in programma oggi sabato 29 giugno, con ritrovo alle 14.30 presso la palesta comunale Giardiniera di Casteldelci, con partenza alle 15.30 di Junior, Senior 1 e 2, Veterani 1; alle 15.45 dei Supergentlemen A/B, Gentlemen 1 e 2, Donne, Veterani 2. Novità dell'edizione 2019 "A cena con gli amici di Stefano", oggi dalle 20, nella zona adiacente alla palestra Giardiniera. Un momento conviviale a cura dello staff del ristorante Sottobosco che sarà seguito da una festa con musica del Dj Simone Magi. Sempre sabato è in programma il ritrovo del gruppo di motociclisti degli amici di Milano, guidati da Roberto Ferruzzi.