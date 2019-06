Bravata al supermercato: ragazzini in vacanza rubano generi alimentari. Denunciati per furto aggravato

Cronaca

Rimini

29 Giugno 2019

In vacanza a Rimini vengono “pizzicati” a rubare in un supermercato: sono finiti nei guai quattro giovani provenienti dalla Lombardia, di cui tre minorenni. I ragazzi agivano dividendosi i compiti: due distraevano i commessi e due asportavano la merce nascondendola all’interno degli zaini. I fatti sono accaduti in un market di viale Regina Elena da cui è partita la segnalazione. Sono state le telecamere di videosorveglianza a incastrare i giovanissimi ladri che sono stati denunciati per furto aggravato in concorso, a uno di loro è andata anche peggio perché trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 cm comprensivi di lama, posto sotto sequestro. Espletate le formalità di rito, i tre minori, sono stati affidati ai rispettivi tutori.