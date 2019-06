Obbligo 'semaforo' per cibi, regioni europee si schierano a favore dell'etichetta nutrizionale

Sanità

| 17:52 - 28 Giugno 2019

Etichetta a semaforo per cibi.

Le regioni europee si schierano a favore dell'etichetta nutrizionale a colori per gli alimenti. La richiesta è contenuta all'interno di una risoluzione approvata questa settimana dalla plenaria del Comitato europeo delle Regioni (CdR), che contiene proposte e aspettative sul mandato della prossima Commissione Ue. Nel testo, presentato da tutti i gruppi politici del CdR, i rappresentanti locali invitano la Commissione "a proporre un unico sistema obbligatorio europeo di etichettatura degli alimenti a colori, che fornisca ai consumatori informazioni chiare in merito al tenore di zuccheri, sale e grassi, promuovendo regimi alimentari più sani". Nello stesso punto del testo, contenuto all'interno del capitolo "Politica di coesione ed Europa sociale", il CdR chiede anche "il rapido sviluppo di un quadro globale dell'Ue sugli interferenti endocrini, un quadro strategico dell'Ue sulle malattie non trasmissibili nonché una nuova strategia dell'Unione europea in materia di alcol con l'obiettivo di ridurre le ripercussioni sociali ed economiche dell'abuso di alcol".