Atletica Leggera, Frattini e Menghi (Nuova Pol. Consolini) sul podio tricolore Allievi

I due atleti Frattini e Menghi assieme al sindaco Morelli e all'assesore Vagnini.





I giovani portacolori della Nuova Polisportiva A. Consolini, Giovanni Frattini e Yoro Menghi, si sono piazzati rispettivamente al primo posto nel giavellotto (73.19, nuovo primato regionale, terza miglior misura italiana di sempre), e al secondo nel decathlon (6462 punti, segna il miglior risultato regionale all-time) ai Campionati Italiani Allievi che si sono conclusi ad Agropoli.

Commenta Emanuele Verni, allenatore della Nuova Polisportiva A. Consolini, che li ha accompagna dall’inizio del percorso: “Sono fiero di loro e del lavoro svolto durante l’anno perché, seppur con alti e bassi, e non senza fatica, si sono allenati sempre con impegno, passione e dedizione. Seppure non sempre pienamente d’accordo con me nei vari momenti in cui ci siamo confrontati e abbiamo preso delle decisioni più o meno importanti, hanno saputo darmi fiducia e ascoltarmi. Sia Yoro che Giovanni hanno dato tutti loro stessi, dalla prima all’ultima gara, dal primo all’ultimo lancio e perché, dall’inizio alla fine, abbiamo gareggiato insieme, confrontandoci e non perdendo la concentrazione sui nostri obiettivi. Li sto vedendo crescere tanto non solo a livello agonistico. Si stanno costruendo un carattere forte e determinato ma non arrogante; sanno competere con le unghie e coi denti con i loro coetanei e al tempo stesso fanno il tifo per loro e sanno consolarli o elogiarli nei momenti opportuni”.