Manifestazione in piazza Cavour contro obbligo vaccini, per libertà di scelta

| 16:40 - 28 Giugno 2019

Un banchetto organizzato dai genitori a Rimini.

Famiglie a favore della libera scelta sui vaccini in piazza domani a Rimini. Dalle 17.30 fino alle 21 in piazza Cavour si terrà una manifestazione organizzata dal gruppo 'Libera Scelta Romagna', che conta circa tremila famiglie. In piazza, sotto le finestre del Comune che ha emanato l'ordinanza con la quale si multano i genitori che portano a scuola i figli non vaccinati, verrà allestito un palco dove saliranno alcuni organizzatori e genitori. Evento che questa mattina il medico Roberto Burioni ha così commentato su Twitter: "C'è chi abbandona i cani in autostrada (mettendo a rischio la vita dei cani e degli altri), c'è chi non vaccina i figli (mettendo a rischio la vita dei figli e degli altri). I primi lo fanno di nascosto, i secondi li trovate a Rimini domani pomeriggio con magliette arancioni". Nel corso della manifestazioni saranno trasmesse su maxi schermo alcune interviste a medici ed esponenti del mondo scientifico che sostengono la libertà di scelta nel campo terapeutico. "Lo spirito della manifestazione è quello del libero confronto e della tutela dei diritti fondamentali - dicono gli organizzatori - come quello all'istruzione, alla libertà di scelta terapeutica, all'inviolabilità del corpo e all'uguaglianza di tutti gli individui".