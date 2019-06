Musica, cinema, brivido e golosità, questo è uno strepitoso week-end: ecco cosa fare

Eventi

Rimini

| 16:01 - 28 Giugno 2019

Molo Street Parade (Foto repertorio).

Anche per questo week end sono il divertimento e gli eventi i protagonisti: buon cibo, sport, raduni, cinema e tanta musica. Se volete decidere come passare al meglio il vostro finesettimana e organizzarvi, vi diamo qualche indispensabile consiglio!





MANIFESTAZIONI E ENOGASTRONOMIA





Deejay e pescatori si uniscono per servire sui loro “piatti” musica & sardoncini: gli ingredienti della Molo Street Parade, grande parata musicale sul porto di Rimini che dal 2012 contagia con la sua energia musicale giovani, giovanissimi e intere famiglie per ascoltare i più famosi dj d’Europa. Dalle consolle dei pescherecci affacciati sul mare va in onda un perfetto connubio fra tendenze musicali e sonorità contemporanee, mentre sulla banchina i pescatori servono i piatti della tradizione marinara. QUI tutte le info.





Sabato 29 e domenica 30 giugno a Maiolo torna l'appuntamento con La festa del pane, manifestazione, giunta alla 24esima edizione, che vuole celebrare il pane e la ricetta di preparazione e cottura negli antichi forni del paese. Novità della Festa del pane è la camminata dei forni, un percorso in mezzo alla natura tra i forni di Ca' Bertello e Ca' Mascella. QUI tutte le info.





Conto alla rovescia a San Clemente per l’edizione numero 19 di “Note di vino”, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali ed estere. Si parte domenica 30 giugno, alle ore 20.45 in piazza Mazzini, cuore del Centro Storico, con i prodotti di uno dei territori più pregiati e rinomati del Nord Est d’Italia: il Veneto. QUI tutte le info.





CINEMA E MUSICA





A Riccione la quarta edizione di Cine@donna, la manifestazione ideata in collaborazione con Giometti Cinema, propone giornate d’incontri e film all’insegna del rapporto tra cinema e femminile. L’appuntamento, che da quest’anno anticipa e introduce Ciné – Giornate di Cinema, propone ancora due serate: protagonista di venerdì sera Dori Ghezzi, con lei sarà presentato Book Club – Tutto può succedere. E sabato Lucia Ocone, vulcano di simpatia, introdurrà Donne sull’orlo di una crisi di nervi. QUI tutte le info.





Per il Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso, domenica la proiezione del film Human Flow, diretto dal regista di fama mondiale Ai Weiwei, racconta il flusso di uomini, donne e bambini, scappati dalle loro case in un’epica migrazione di moltitudini umane in quelle parti del mondo in cui si fugge dalla miseria, dalla guerra, dai regimi. Ore 21.





Continua sabato 29 giugno la prima edizione di Eco di Donna “Evolution”, la nuova rassegna a San Giuliano Mare di Rimini dedicata alla musica d’autrice. Protagonista della serata, dalle 21.30 nella piazzetta Lacuadra dell'orto (via Lucio Lando 109), Marina Mulopulos, cantautrice italo-greca nata e cresciuta a Pisa, già voce di Almamegretta e Malfunk.





PARCHI TEMATICI E APPUNTAMENTI PER I PIU’ PICCOLI





Sabato 29 giugno al Castello Malatestiano di Coriano ha inizio “Arancionè la notte al Castello dei Bambini”, la rassegna dedicata ai racconti partecipanti al Premio Andersen – Il mondo dell’infanzia di letteratura per ragazzi. Alle ore 20,15 si parte con il PicNic a piedi nudi sull’erba totalmente plastic free con i cestini a Km0, al calare delle prime ombre della sera arriva l’ora tanto attesa delle fiabe.





Si chiama infatti “Un tuffo nel medioevo” l’animazione gratuita che il parco Italia in Miniatura offre al pubblico delle famiglie domenica 30 giugno. Grandi e piccini rivivranno i tempi di Dante Alighieri, nell’atmosfera della Ravenna che lo ospitò quell’Italia delle torri merlate e dei fini artigiani, dei segreti del mestiere tramandati per generazioni, dei commerci e delle eccellenze. In Piazza Italia, si vedranno al lavoro mugnai e filatrici, macellai e conciatori di pelle, produttori di armature e speziali.





Un mese all’insegna dell’amore e del rispetto per l’ambiente e per tutte le specie viventi. Giugno a Oltremare di Riccione riserva nuove e entusiasmanti sorprese nel ricco calendario di eventi del Family Experience Park. Per tutto giugno Oltremare festeggia i nonni d’Italia: ogni ‘over’ che accompagnerà un nipote al parco (pagante biglietto ridotto o biglietto intero), potrà entrare gratuitamente.





MANIFESTAZIONI SPORTIVE





Si tiene fino a domenica Ginnastica in Festa, la manifestazione sportiva della FGI, Federazione Ginnastica d’Italia, organizzata da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym. Anche quest’anno, dopo il successo dell’edizione 2018 che ha contato oltre 80.000 presenze, i padiglioni della Fiera di Rimini ospiteranno 12.500 atleti seguiti da 2.000 tecnici, 300 giudici nazionali e tanti big della ginnastica, protagonisti di Olimpiadi e competizioni internazionali.





Prosegue senza soste il calendario di grandi appuntamenti internazionali a Misano World Circuit con un altro weekend di puro spettacolo con il Blancpain Gt World Challenge Europe, uno dei più prestigiosi eventi automobilistici del panorama internazionale. Dal 28 al 30 giugno i più importanti marchi del motorsport mondiale si sfideranno al Marco Simoncelli, con il clou nella serata di sabato 29, per la gara in notturna delle categorie Blancpain GT World Challenge e Lamborghini Super Trofeo. QUI tutte le info.





Un grande raduno di auto scoperte, cabrio e spider, transiterà in Alta Valmarecchia nella giornata di domenica 30 giugno. Il raduno a fine benefico, "Top Down", è giunto alla terza edizione e vedrà la partecipazione di 63 automobili, con equipaggi da tutta Italia, non solo dalle tre regioni dalle quali i gruppi di appassionati partiranno. QUI tutte le info.





CULTURA





L’osservatorio Copernico di Saludecio aderisce per il quinto anno all’evento mondiale “Asteroid Day”, giornata dedicata alla difesa della Terra da possibili impatti asteroidali. Il programma, un vero e proprio festival astronomico in via Pulzona, prevede iniziative pubbliche per venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno dalle 17 alle 24 con conferenze, laboratori, visite alla mostra di meteoriti e all’osservatorio. QUI tutte le info.





La Piccola Bellezza - incontri letterari, in trasferta estiva sulle colline riminesi, è alle porte. Domenica 30 giugno alle 18.30, nella piazzetta di Santa Marina a Novafeltria, si incontreranno due grandi scrittori: Diego De Silva e Sandro Bonvissuto. Autore amatissimo e dal vastissimo catalogo il primo, autore di "Dentro" (Einaudi) il secondo. QUI tutte le info.





Dopo il successo della serata inaugurale, con una piazza gremita per la performance di Baronciani, Lucarelli e Colapesce con “Negativa”, il MystFest continua a proporre appuntamenti all'insegna del giallo. Venerdì 28 in piazza 1° Maggio, alle 21, Maurizio De Giovanni, che ha dato vita alla “giustiziera” Sara -personaggio tra i più originali nel panorama del noir contemporaneo- sarà la voce narrante del reading musicale “Le parole di Sara” insieme a Valentina Lodovini.





DISCOTECHE E PARTY





Sabato 29, in occasione della gara in notturna delle categorie Blancpain GT World Challenge e Lamborghini Super Trofeo, si terrà l’elegante “Terrazza Blancpain Exclusive Party”, sulla panoramica area lungo il rettilineo di Misano World Circuit, serata di gala, che avrà inizio alle 19.00 sulla magnifica terrazza che si affaccia sulla pista, un evento ideato da Misano World Circuit con il supporto creativo di Moab & Mat - Connessioni Creative.





Sabato 29 giugno il club più glamour della Riviera, il Byblos, ospita "Aloha Party! Polinesian & Hawaian experience" DRESS CODE: Flowered. Show dinner dalle 21.30. Disco in garden dalle 0.00. Dj Set by Frankie P, Ciuffo, Alexenn, Luca P. Pool party by Blacksoul e Lollipop.