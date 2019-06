Il Rimini Calcio: 'Positivo il faccia a faccia con l'intermediario del gruppo messicano'

Sport

Rimini

| 15:26 - 28 Giugno 2019



In una nota il Rimini Calcio informa dell'avvenuto incontro venerdì mattina tra il presidente Giorgio Grassi e gli intermediari del gruppo messicano - un legale romano - che ha manifestato interesse verso il Rimini Football Club.

"Il colloquio, oltre che estremamente cordiale, è stato molto positivo. Gli interlocutori, che si sono dimostrati molto seri e hanno mostrato di apprezzare la disponilbilità della società biancorossa, hanno ribadito come il gruppo di investitori sudamericani sia già molto presente nel calcio messicano e intenzionato a entrare in quello italiano, cominciando proprio da una realtà importante come Rimini - si legge nella nota - Nelle prossime settimane, una volta esaminati nel dettaglio gli elementi oggetto dell'odierna discussione, le due parti si incontreranno nuovamente".