Calcio RSM, per la Juvenes Dogana due rinforzi di lusso: Salvi e Vucaj

Sport

Repubblica San Marino

| 15:15 - 28 Giugno 2019

Il presidente Lino Zucchi con Federico Salvi. In gallery, il ds Aurelio Tosi con Flamur Vucaj.



La Juvenes / Dogana comunica di aver trovato l’accordo per il trasferimento di due nuovi calciatori. Si tratta di Flamur Vucaj, attaccante classe ’93, proveniente dal Tropical Coriano (Promozione) che ha vinto lo spareggio playoff ed è sttao ripescato in Eccellenza. In precedenza ha militato nella Stella Rimini. Altro colpo grosso è Federico Salvi, difensore classe ’95, ex giocatore di Romagna Centro, Forlì, Bellaria. Salvi è cresciuto calcisticamente nel Rimini Calcio. Due ottimi colpi messi a segno dal nuovo direttore sportivo del club Aurelio Tosi.

“Ho scelto la Juvenes/Dogana ed il calcio sammarinese – racconta Salvi - grazie ad Aurelio Tosi. Non conoscevo la realtà di San Marino, già a gennaio Tosi mi aveva accennato qualcosa poi un mese fa mi ha esposto il progetto ed ho deciso di seguirlo”.