Calcio, Europa League: La Fiorita sconfitta dall'Engordany: 0-1. Anche il Tre Fiori ko

Sport

Repubblica San Marino

| 15:00 - 28 Giugno 2019

Due sconfitte in Europa League per le squadre sammarinesi.

L’Engordany piega 1-0 La Fiorita nella gara di andata del preliminare di Europa League. Ora ai ragazzi di Tamburini, di scena ad Andorra tra una settimana esatta, il compito di ribaltare in trasferta una situazione complicatasi nei primi 90’ per un solo gol, peraltro all’interno di una gara giocata nel complesso a ritmi molto bassi da entrambe le contendenti.

Nei primi 45’ di gioco le azioni degne di nota si contano sulle dita di una mano. La Fiorita al 26’ sfiora l’1-0 su calcio d’angolo: Amati batte, in area svettano Castellazzi e Di Maio, che quasi si ostacolano ma il colpo di testa del difensore diventa un pericolo più che concreto per Coca, che si salva con un colpo di reni.

Alla mezz’ora su calcio d’angolo l’Engordany trova la rete del vantaggio sfruttando un’uscita stavolta non impeccabile di Vivan, e soprattutto il tocco sottomisura di Sánchez, che in mischia prolunga oltre la linea di porta il pallone incornato da Ruiz. La Fiorita accenna una protesta reclamando un tocco di mano precedente la conclusione di Sánchez, ma per il direttore di gara il gol è regolare. E' il gol partita.

Nella sfida sviluppatasi nelle Isole Faroe, invece, il KÍ Klaksvík si è nettamente imposto sul Tre Fiori col punteggio di 5-1: per i detentori della Coppa Titano - che l’anno scorso ottennero il passaggio del turno a questo livello della competizione, abbinati allora ai gallesi del Bala Town -, la rete di Andrea Compagno mitiga il rammarico per una serata storta. Il tutto considerando le non secondarie problematiche relative agli spostamenti per e dalle Isole Faroe, che hanno condizionato non poco la preparazione del match per i ragazzi di Matteo Cecchetti.



Il tabellino

La Fiorita – Engordany 0-1



LA FIORITA (4-3-3): Vivan; Gasperoni, Olivi, Di Maio, Mezzadri; Castro, Loiodice, Amati (dal 72’ Tommasi); Bracaletti, Castellazzi (dal 60’ Vassallo), Rinaldi (dall’84’ Hirsch). A disp.: Stimac, Valentini, Caminero, Guidi. All. Tamburini



ENGORDANY (4-2-3-1) Coca; Aguéro, Ruiz, Brito, De Jesus Soares; Zugic (dall’81’ Varela), Spano; Sánchez, Bouharma, Laborda Gil (dal 75’ Serra), Gómez (dal 69’ Ferré). A disp. Rubio, Lafont, Guida, Maneiro. All. Busto Guerra

Arbitro: Christophe Pires (LUX)

Assistenti: Daniel Da Costa e Joaquim Da Silva (LUX)

Quarto Ufficiale: Frank Bourgnon (LUX)

Ammoniti: Di Maio, Zugic, De Jesus Soares, Mezzadri

Espulsi: De Jesus Soares, Vassallo

Marcatori: 30’ Sánchez