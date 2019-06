25 segnalazioni, 14 sopralluoghi e 4 strutture sanzionate a Rimini per violazione delle norme sanitarie

Attualità

Ispettorato del lavoro gli Agenti di Polizia Locale.

Venticinque segnalazioni, 14 visite e 4 sanzioni per violazioni alle norme sanitarie. È il bilancio di un'attività di controllo messa in campo dal Comune (che ha presentato le segnalazioni agli organi competenti) in sinergia con Ausl e Ispettorato del Lavoro, per disincentivare il mancato rispetto delle regole da parte delle strutture ricettive riminesi.



L’Ispettorato in particolare è occupato da settimane in attività di contrasto al lavoro nero, al rispetto delle norme edilizie e antincendio e del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché della normativa regionale che regola la gestione delle strutture ricettive. «Sono risultati e provvedimenti che incoraggiano perché vanno nella direzione che il Comune ha già intrapreso, ovvero la lotta all’evasione fiscale e il recupero alla collettività di quanto recuperato», affermano dall’amministrazione. «È una questione morale nonché economica, perché chi evade sottrae ricchezza comunitaria che si traduce in scuole, strade, contenitori culturali, servizi». (f.v.)