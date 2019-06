Da 50 anni in vacanza nello stesso hotel a Cattolica

Attualità

Cattolica

| 14:21 - 28 Giugno 2019

Anna e Pietro Casiraghi ogni anno presenti a Cattolica per trascorrere le proprie vacanze.

Arrivarono a Cattolica per il primo anno nel 1969 da fidanzati e fino ad oggi non l’hanno mai “tradita”. Si chiamano Anna e Pietro Casiraghi e vengono ogni anno a Cattolica a trascorrere le proprie vacanze soggiornando presso l’Hotel Nautico gestito dalla famiglia Ugolini. I coniugi brianzoli, dal Comune di Triuggio, hanno raccontato di aver conosciuto Carlo e Verdiana Ugolini da giovani, ancora fidanzati, aver visto nascere la figlia Alessandra e tutti i nipoti. “Non hanno figli – spiega Alessandra Ugolini - e per me sono stati come dei genitori acquisiti. Quando soggiornavano i primi anni qui da noi, mi portavano ovunque con loro. Arrivarono che erano fidanzati, l'anno successivo, il 1970, si erano già sposati. Non hanno mai saltato una stagione di vacanza a Cattolica, anche se si concedevano altri viaggi trovavano sempre modo di trascorrere qualche giorno in nostra compagnia”. Anna e Pietro sono stati particolarmente felici di ricevere la “targa fedeltà” dalle mani dell’Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri. La coppia non ha mancato di lasciarsi immortalare con la Olivieri e la famiglia Ugolini. Gli ospiti del Nautico si sono soffermati a raccontare i propri trascorsi nella Regina in un piacevole scambio di battute. L'augurio, infine, di ritrovarsi la prossima stagione per proseguire ed incrementare gli anni di “fedeltà”.