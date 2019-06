Fotografia: dal 30 giugno a Riccione prima personale italiana Claude Nori

Eventi

Riccione

| 14:11 - 28 Giugno 2019

Prima mostra personale in Italia di Claude Nori.

Riccione ospita dal 30 giugno al primo settembre a Villa Mussolini 'Un'estate con te', prima mostra personale in Italia di Claude Nori, fotografo francese che alla costa adriatica ha dedicato scatti celebri. L'esposizione, circa 70 foto - tra stampe a colori, scatti in bianco e nero, immagini in Super 8 - prende il titolo dall'omonimo catalogo di Nori, pubblicato lo scorso anno da Postcard Edizioni, versione arricchita e rivisitata di 'Un été italien' (2001). Da bambino Nori ha passato gran parte delle vacanze sulla Riviera romagnola e vi ha poi fatto ritorno più volte, dall'82, per fotografare l'atmosfera speciale che si crea nei mesi estivi. È attorno a questa serie di lavori sul mare e sulle vacanze italiane che la Postcart, in collaborazione con il Comune di Riccione, ha costruito l'evento. Una sala della mostra sarà dedicata al rapporto di grande amicizia che legava Nori a Luigi Ghirri, legame cui il fotografo francese ha dedicato il suo ultimo romanzo/diario 'L'amico infinito'.