Santarcangelo, il Comune cerca un dirigente: al via la selezione pubblica

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:04 - 28 Giugno 2019

Il Comune di Santarcangelo di Romagna.

L’Ufficio unico del personale dell’Unione di Comuni Valmarecchia ha indetto una selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente, a tempo determinato, del Settore Territorio del Comune di Santarcangelo. I requisiti per poter partecipare alla selezione e i termini per la presentazione delle domande (scadenza 19 luglio 2019) sono indicati nell’avviso di selezione pubblicato sul sito internet del Comune di Santarcangelo e sul sito dell’Unione . La durata del rapporto di lavoro è di tre anni eventualmente rinnovabile e prorogabile da parte del sindaco.



La valutazione del candidato è effettuata con riferimento al possesso di esperienza professionale, competenze, capacità ed attitudini adeguate allo svolgimento dell’incarico. In ragione della complessità delle funzioni e dei compiti affidati alla figura professionale e del contesto sociale ed economico del Comune di Santarcangelo di Romagna, la funzione di Dirigente del Settore Territorio del Comune di Santarcangelo, può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza ed elevate competenze, capacità ed attitudini nelle materie oggetto dell’incarico.