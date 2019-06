Cronaca

Riccione

| 12:49 - 28 Giugno 2019

Personale medico e Capitaneria di Porto, foto di repertorio.

Muore in acqua, stroncato da un malore. La tragedia venerdì mattina intorno alle 10.30. Per un anziano turista in vacanza a Riccione, non c’è stato nulla da fare. Stava facendo il bagno a circa 50 metri dalla riva quando si è sentito male e a nulla sono serviti gli sforzi del salvataggio, che è subito accorso in suo aiuto praticando le manovre con l'aiuto del defibrillatore. Sul posto anche il personale del 118. Ad occuparsi dei rilievi gli uomini della Capitaneria di Porto.