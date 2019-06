Rimini,"Molo eat parade", vetro vietato durante la manifestazione

Attualità

Rimini

| 12:21 - 28 Giugno 2019

Con propria ordinanza il Comune di Rimini ha disposto il divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro in occasione della manifestazione denominata “Molo Eat Parade” che si terrà tra il 28 giugno e il 30 giugno 2019 sul Lungomare Tintori, nel tratto dalla Rotonda del Grand Hotel compresa sino a P.le Boscovich.

Considerato che le bevande in contenitori di vetro potrebbero far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione – nell’area interessate dalla manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone, per porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

E’ vietato a chiunque e in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro di non vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro in un raggio di 250 metri dall’area indicata dalle ore 10 di venerdì 28 giugno alle ore 1 di sabato 29 giugno; dalle ore 10 di sabato 29 giugno alle ore 1 di domenica 30 giugno e dalle ore 10 alle ore 16 di domenica 30 giugno.

E’ vietato altresì di accedere all’area della manifestazione durante gli orari di svolgimento delle stesse con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro.