Festival dell'Industria, a Rimini si parla di percorsi sostenibili

| 12:12 - 28 Giugno 2019

Ingresso del Museo di Rimini.

Sostenibilità è la parola del secolo: In questi anni attraversati da profondi cambiamenti sia nella società che nei mercati finanziari, sono sempre più le imprese che investono in innovazione e per una produzione responsabile, creando valore anche per il territorio. Una pratica che si sta radicando in tutta la Romagna, dove le industrie locali sono sempre più attente al proprio impatto sull’ambiente e la comunità.

A tema è dedicato, nell’ambito del quinto Festival dell'industria e dei valori di Impresa di Confindustria Romagna, l’incontro “Percorsi Sostenibili, Opportunità e Buone Pratiche” che si terrà lunedì 1° luglio, alle ore 17, al Museo della Città di Rimini (Viale Tonini 1).

Dopo i saluti di apertura del Vicepresidente di Confindustria Romagna Alessandro Pesaresi, porteranno la loro esperienza aziendale dialogando sul tema Quinto Protti (Digitalprint) Giulia Ventrucci (Dorelan) Manuela Dell’Ova (Gruppo Fontanot) Andrea Crepaldi (Icel).