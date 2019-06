Molo Street Parade, tutte le limitazioni al traffico per l'evento di sabato 29 a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:56 - 28 Giugno 2019

Il Comando di Polizia locale di Rimini ha disposto con propria ordinanza la chiusura totale al traffico veicolare di una serie di vie della Marina interessante dallo svolgimento della Molo Street Parade in programma nella serata di sabato e domenica prossime.

In particolare, con modalità e chiusure diversificate, saranno chiuse al traffico dalle ore 12 del 27 giugno alle 20 del 30 il Lungomare Tintori, nel tratto dalla Via Beccadelli a Largo Boscovich; Rotonda Grand Hotel; intera area Via Destra del Porto, nel tratto da L.go Boscovich alla Via Baldini; Viale Colombo, intero tratto; Via Succi e della Via Duilio, interi tratti; via Busi, Bianchi, Dudovich, intero tratto.