Volley C femminile, è Luca Nanni il nuovo coach dell'Idea Volley Bellaria Igea Marina

| 11:30 - 28 Giugno 2019

Il nuovo coach dell'Idea Volley Bellaria Igea Marinal Luca Nanni.

Sarà Luca Nanni il nuovo allenatore della prima squadra femminile dell’Idea Volley Bellaria Igea Marina, in serie C. Cesenate doc, Nanni approda a Bellaria dopo un’ottima stagione in serie B2 col Riviera Volley (squadra a ridosso dei playoff) e dopo due brillanti campionati a San Marino in serie C

Il compito del nuvo allenatore del club sarà quello di valorizzare le numerose giovani inserite in rosa, trasmettere alla squadra il suo entusiasmo ed il suo notevole bagaglio tecnico. La società dà il benvenuto al nuovo tecnico e facciamo un grosso in bocca al lupo a Nanni.

Luca Nanni succede alla guida della formazione bellariese a coach Giulianelli, che lascia Bellaria opo due anni costellati da ottimi risultati. La società lo ringrazia sinceri per la professionalità e competenza con le quali ha guidato la squadra in questi ultimi due campionati.