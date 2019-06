Scippo in centro a Rimini, scooter affianca una donna e le porta via la borsa

Cronaca

Rimini

| 09:01 - 28 Giugno 2019

Scippo in via XX Settembre a Rimini, foto di repertorio.

Uno scippo è avvenuto pieno centro, venerdì mattina verso le 8.30 a Rimini. In azione uno scooter, guidato da un ragazzo. Insieme a lui, sulla sella, un’altra persona, che ha rubato la borsa della donna. La derubata, una ragazza trentenne, era in bicicletta e stava transitando in via XX Settembre. A un certo punto, non lontano dall'Arco d'Augusto, è stata affiancata dallo scooter con in sella i due individui. Con una mossa repentina uno dei due ha allungato la mano, strappando la borsa alla donna mentre l'altro copriva la targa del mezzo. Con il malloppo, i malviventi sono fuggiti mentre la donna, urlando, ha cercato di inseguirli senza successo.