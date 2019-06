Malore per il caldo, operaio sviene sul tetto: intervengono i Vigili del Fuoco

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 18:04 - 27 Giugno 2019

Le operazioni di soccorso tramite l'autoscala, foto di repertorio.

Il forte caldo che ha colpito il territorio è stata probabilmente la causa di un malore che ha colpito un operaio nei pressi dell'arco di piazza Ganganelli a Santarcangelo. I fatti sono avvenuti intorno alle 16.30 di giovedì 27 giugno: l'uomo, le cui generalità non sono ancora note, ha accusato il malore mentre stava lavorando sul tetto di uno stabile in ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con ambulanza e automedica, e i Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso sono state complicate: l'uomo è stato recuperato sul tetto tramite l'autoscala, intubato e riportato a livello del suolo per il trasporto in ambulanza all'ospedale di Rimini.